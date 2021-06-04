Германия и Франция являются причастными к оккупации Крыма и должны понести за это ответственность. Такое мнение озвучил Алексей Данилов по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 4 июня.

По словам секретаря СНБО, эти страны не предоставили Украине и Грузии План действий по членству в Североатлантическом Альянсе, хотя для этого было все готово. После отказа Россия напала на Грузию, а затем и на Украине.

— Германия и Франция являются политическими и экономическими партнерами Российской Федерации, и нам это очень-очень неприятно … Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Потому что, кроме экономической выгоды, есть и политические вещи.

Также во время пресс-конференции по результатам заседания Алексей Данилов отчитался по выполнению санкций против воров в законе. Как сообщил секретарь СНБО, с начала года в Украине находилось 34 воры в законе из санкционного списка, сейчас их всех уже выдворили.

Фото: СНБО