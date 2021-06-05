Прокуроры подозревают еще двух чиновников в незаконном отчуждении помещения здания казенного предприятия специального приборостроения Арсенал.

Речь идет о бывшем исполняющем обязанности генерального директора Национального космического агентства Украины, заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины, а также о руководителе субъекта хозяйствования, в пользу которого были отчуждены эти помещения.

Следствие установило, что в 2011 году трое высокопоставленных должностных лиц в сговоре с субъектом хозяйствования незаконно отчуждили в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения казенного предприятия, общей площадью 9,5 тыс. кв. м, на ул. Московской в Киеве.

Однако госимущество, которое передали в управление казенному предприятию, не подлежит приватизации.

Подозрение по факту незаконной приватизации государственного имущества ранее уже получил руководитель Арсенала.

Отчуждение земли украинцев в Крыму

20 марта 2021 года вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым около 11,5 тыс. земельных участков в аннексированном Крыму подлежат обязательному отчуждению.

В апреле 2020 года со стороны оккупационных властей РФ звучали заявления о том, что около 9,7 тыс. из этих земельных участков в Крыму принадлежат украинцам.

Подробнее об отчуждении земли украинцев в Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: КП СПБ Арсенал