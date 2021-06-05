Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о своем уходе

Генерал-майор ВСУ, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос сообщил о своем уходе из Вооруженных сил Украины.

Он назвал свое увольнение началом нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве.

— Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины … Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят “нет должностей». Хотя их достаточно. Понимаю … команда из Офиса Президента, — написал генерал-майор на странице в Фейсбуке.

Также Кривонос подвел итоги своей службы, отметив, что служба его была интересной и нелегкой.

— Тридцать два с половиной года. Много это? Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие съемные квартиры … Служба была интересной и нелегкой, — написал он.

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Сергей Кривонос — один из соавторов законопроекта о тероборону. Документ лежит в Раде с декабря. Подробнее о документе читайте на сайте Факты ICTV.