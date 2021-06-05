Одиннадцатиклассник из Харькова записал в TikTok видео, где заявил, что в одной из школ города случится то же самое, что было в Казани. С парнем провели разговор ㅡ тот объяснил, что просто хотел популярности в социальных сетях.

Школьник опубликовал два видео на платформе TikTok 1 и 2 июня как анонимный пользователь. Там он заявил, что 5 июня, в день праздника последнего звонка, в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань.

Уже через сутки сотрудники СБУ установили личность террориста. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт.

Как выяснили сотрудники СБУ, эти сообщения парень публиковал просто ради популярности в социальных сетях и не планировал самом деле совершать теракт.

Со школьником провели профилактическую беседу, после чего парень раскаялся и извинился перед теми, кого мог напугать.

— Я не хотел ничего плохого, только хайп, но выбрал глупую идею для получения популярности. В будущем такого не повторится, и я никому не советую делать хайп на грязных темах, ㅡ говорится в видео с извинениями школьника, которое обнародовали местные СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением и предусматривает ответственность по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Парню грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. За совершение этого преступления уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Стрельба в Казани

11 мая в РФ, городе Казань 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе.

Райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал стрелка на два месяца.

Ему также объявлено обвинение в убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По этой статье подозреваемому грозит пожизненное заключение.