Снимали фильм в Крыму: СБУ запретила иностранцам въезд на территорию Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Крыму.

В мае 2021 из-за пребывания в Севастополе на съемках военной драмы Небо о российских военных в войне в Сирии и на так называемом международном музыкальном фестивале Дорога на Ялту, пятерых иностранцев внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

— Одним из важных направлений противодействия гибридной агрессии Российской Федерации против Украины на территории временно оккупированного Крыма является реагирование Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым на выявленные факты незаконного посещения полуострова российскими и другими иностранными артистами для так называемой культурной пропаганды, — заявили в министерстве.

Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства.

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26 мая стало известно о планах Кабмина ввести санкции против 11 российских актеров на три года.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игоря Яременко, правительство постоянно отслеживает ситуацию с нарушениями въезда на временно оккупированную территорию. Это один из многих элементов, которые влияют на введение санкций.

Источник: Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым