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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Кабмин предложил СНБО наложить санкции на пропагандистов из восьми стран

Кабмин

Кабинет министров Украины предлагает наложить санкции на десять юридических лиц из разных стран. Причиной такого решения служит пропаганда агрессии Российской Федерации.

С соответствующим предложением Кабмин обратился в СНБО. Санкции предполагается ввести в отношении шести физических лиц и десяти юридических лиц, причастных к распространению информативного контента и продукции, направленной на оправдание агрессии со стороны РФ в отношении Украины.

— Кабмин одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ, — сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ввести санкции предлагают сроком на три года к физическим и юридическим лицам из восьми стран.

Предложенный пакет санкций к этим лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины.

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Также он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Решения СНБО 4 июня

На заседании 4 июня Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел восемь вопросов. Среди них и отчет о выполнении санкций в отношении воров в законе и криминальных авторитетов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в начале 2021 года в Украине находилось 34 человека с таким статусом, а сейчас не осталось ни одного. При этом из 111 криминальных авторитетов осталось 42. По ним сейчас идет процедура выдворения из страны.

Детально о решениях СНБО читайте на Фактах ICTV.

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