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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Год за решеткой из-за неявки на службу: в Киевской области осудили военного

Військовий

Военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированной в Киевской области, лишили свободы на один год из-за того, что в апреле 2019 года не явился вовремя на службу.

С тех пор мужчина больше чем полтора года незаконно отсутствовал на службе без надлежащих на то оснований.

Решение оставить солдата ВСУ на год за решеткой принял Белоцерковский горрайонный суд.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы).

Военный в ООС подорвался на взрывчатке

6 июня украинский военнослужащий в зоне ООС подорвался на взрывчатке.

Сейчас состояние украинского защитника – средней тяжести. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

В тот день наемники Российской Федерации обстреляли украинские позиции из миномета 120-го калибра возле населенного пункта Пески.

Источник: Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере центрального региона

Фото: Dreamstime

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