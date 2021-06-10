10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отныне граждане Украины могут свободно путешествовать Венгрией, имея свидетельство о Covid-прививках. Это первая страна, с которой была достигнута такая договоренность.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021