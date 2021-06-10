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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации

Дмитрий Кулеба

10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отныне граждане Украины могут свободно путешествовать Венгрией, имея свидетельство о Covid-прививках. Это первая страна, с которой была достигнута такая договоренность.

Сертификат вакцинации в Украине

Сертификат вакцинации появится в Украине уже в июле. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме данных о прививках, там будет указана информация о наличии антител, результатах ПЦР-тестов или выздоровления от коронавируса.

Фото: УНИАН

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