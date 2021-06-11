Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Более 46 млн грн убытков: на Донбасе незаконно добывали полезные ископаемые

незаконний видобуток корисних копалин

В Донецкой области сообщили о подозрении руководителю горнодобывающего предприятия. Частное общество незаконно добывало на территории области полезные ископаемые государственного значения.

В компании ранее был соответствующий сертификат на разрешение такой деятельности, однако он уже утратил силу. За период незаконного пользования недрами в течение 2017-2018 годов было добыто 192 тыс. тонн глины.

Ущерб, нанесенный государству, достигает 48,7 млн грн. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство — руководителю предприятия грозит до шести лет заключения.

Кроме того, ранее в этом деле сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Государственной службы геологии и недр, который допустил незаконную добычу полезных ископаемых.

Подозрение в изготовлении фальсифицированного алкоголя

Накануне правоохранители вручили подозрение химикам НААН Украины. Следствие установило, что сотрудники государственного предприятия из структуры НААН на рабочем месте изготовляли фальсифицированный алкоголь.

В течение полугода они нажились на 1,3 млн грн.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка