В Донецкой области сообщили о подозрении руководителю горнодобывающего предприятия. Частное общество незаконно добывало на территории области полезные ископаемые государственного значения.

В компании ранее был соответствующий сертификат на разрешение такой деятельности, однако он уже утратил силу. За период незаконного пользования недрами в течение 2017-2018 годов было добыто 192 тыс. тонн глины.

Ущерб, нанесенный государству, достигает 48,7 млн грн. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство — руководителю предприятия грозит до шести лет заключения.

Кроме того, ранее в этом деле сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Государственной службы геологии и недр, который допустил незаконную добычу полезных ископаемых.

Подозрение в изготовлении фальсифицированного алкоголя

Накануне правоохранители вручили подозрение химикам НААН Украины. Следствие установило, что сотрудники государственного предприятия из структуры НААН на рабочем месте изготовляли фальсифицированный алкоголь.

В течение полугода они нажились на 1,3 млн грн.