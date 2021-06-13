Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о планах президента Владимира Зеленского по зарплате для преподавателей президентского университета.

Министр сообщил о работе над концепцией заведения.

Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны, — сказал Шкарлет в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

Минсистр также добавил, что президент называл сумму в долларах, или евро.

По крайней мере, такие разговоры были, — добавил он

Студентов для обучения в президентском университете на первом этапе будут отбирать по результатам внешнего независимого оценивания. Но главным критерием отбора будут таланты.