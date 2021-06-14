15 июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха – +20-25°, на Востоке – до +27°.

Дожди и грозы охватят почти всю территорию страны. Относительно сухо будет на Западе. Хотя возможен дождь в Закарпатской и Черновицкой областях.

В Киеве 15 июня ожидается дождь, гроза. Температура воздуха – +23-26°.

В целом неделя будет теплой, до умеренной жары. Дожди – периодические.

– Уже целую вечность мы говорим о температуре воздуха, но наконец настало время говорить и о температуре воды. Эта карта пока – достаточно оптимистична. Для нетерпеливых сгодятся и 18-19°, а вполне можно нырять там, где температура составит 20-22°, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

Снег в Карпатах 14 июня

По состоянию на 14 июня в Карпатах продолжает идти снег. Температура воздуха – в пределах 0°.

В мае на горе Поп Иван выпало до 20 см снега. Столбики термометров тогда опустились до -3°.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко