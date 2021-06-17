В поселке Двуречная Харьковской области в результате сильного ливня затопило 26 дворов домов. Большие потоки грязи стекали к жилью людей с окрестных полей. Уровень воды местами достигал 30 см.

Чтобы спасти от затопления имущество местных жителей, для ликвидации последствий непогоды прибыли спасатели.

Сотрудники ГСЧС мотопомпой откачивали воду из дренажной канавы. Кроме того, они делали новые каналы, чтобы отвести потоки воды от домовладений.

На месте происшествия работали также три мотопомпы и три единицы техники коммунальной службы и местного сельскохозяйственного предприятия. Полностью откачать воду в поселке удалось за несколько часов.

До 30 см воды: в Харьковской области затопило дворы домов грязью с полей / 4 фотографии

Ливни в области продолжаются уже не первую неделю. После грозы 6 июня подтопило центр Харькова и близкие к нему районы города. Улицы превратились в водоемы.