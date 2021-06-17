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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Жара до +31, но местами грозы: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

Погода ICTV

Погода на выходные в Украине предполагается от части солнечная, но местами ожидаются дожди с грозами.

В субботу, 19 июня, на части территории Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду.

погода 19 червня 2021

Температура воздуха днем будет колебаться от +23°С до + 31°С. Ночью столбики термометров покажут от +12°С до +18°С.

Теплее всего будет на Закарпатье, в Черниговской и в западных областях. Там температура будет колебаться от +24°С до +31°С.

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В воскресенье, 20 июня, также будет солнечно на большинстве территории Украины. Теплее всего будет в западных и восточных регионах от +24°С до +31°С.

Погода на выходные в Украине (19 июня — 20 июня 2021)

А вот на юге Украины ожидаются дожди и грозы.

Погода на лето

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что до середины июня температурные показатели на территории Украины будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на юге Украины.

Подробнее о прогнозе погоды на лето в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

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