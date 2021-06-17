17 июня в Киеве в течение нескольких часов поступили сообщения о минировании нескольких станций метро — Крещатик, Золотые ворота, Дворец спорта и Университет.

Обновлено 13.25. Станция метро Дворец спорта открылась для пассажиров — взрывчатку не найдено. Между тем проверка проходит на станции метро Университет.

Обновлено 12.50. Станции метро Золотые ворота и Крещатик работают в обычном режиме. После проведения проверок взрывчатку не нашли. Сейчас специалисты проверяют станцию метро Дворец спорта.

Обновлено 12.21. Станцию метро Крещатик открыли для пассажиров после проверки, проведенной в связи с получением звонка о минировании.

Вслед за Крещатиком в Киеве закрыли станцию метро Золотые ворота. Сейчас ее также проверяют на наличие взрывчатки из-за сообщения о минировании.

Станцию метро Крещатик в Киеве закрыли на вход и выход, также через нее нельзя осуществить пересадку. В метрополитен поступил анонимный звонок о минировании.

Сейчас на станции проходит проверка на наличие взрывчатки. Информацию об открытии метро Крещатик администрация сообщит после завершения осмотра.

Минирование вокзалов в Киеве

17 июня в Киеве ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов — туда также поступил звонок о минировании.

Однако поезда продолжили курсировать по графику. Посадка пассажиров осуществляется через переходы, прилегающие к центральному зданию вокзала.

В помещениях также проводят проверку специалисты. Пассажиров призывают сохранять спокойствие и относиться с пониманием к временным неудобствам.