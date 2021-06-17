18 июня в южных, центральных и восточных областях Украины возможны грозы, сильные ливни, шквал и град. Такую погоду обусловит циклон.

В западных и северных областях Украины непогоду будет сдерживать антициклон Zoe. Хотя из-за действия циклона на юге возможны осадки на юго-западе и в части Киевской области.

Температура воздуха 18 июня будет +24-29°, на юге и востоке местами – +20-24°.

В Киеве в пятницу будет жарко – до +28°. Небольшие дожди могут пройти в нескольких районах столицы.

С понедельника, 21 июня, жара из стран Западной и Центральной Европы начнет перемещаться в восточном направлении.

Поэтому на следующей неделе синоптики прогнозируют до +30° и выше.

Погода на Троицу в Украине будет еще с умеренной жарой и периодическими дождями на Юге, Западе и в Центре.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко