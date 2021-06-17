В 2020 году индекс миролюбия в Украине вырос с 0,22 до 2,66 или на 7,6%. Таким образом Украина стала мировым лидером по росту индекса миролюбия, показав лучшие показатели среди 163 стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Лондонского института экономики и мира.

Сейчас в мировом рейтинге Украина заняла 142 место, уступая Мексике, Израилю и Ирану.

Эксперты отметили, что несмотря на рост уровня миролюбия, в Украине все равно остается беспокойство о возможности возникновения конфликта.

Также авторы рейтинга вспомнили об усилении присутствия войск Российской Федерации у границ Украины весной.

— Несмотря на вывод войск из приграничного региона, в обозримом будущем напряженность, вероятно, будет оставаться высокой.

Составители рейтинга оценивали индекс по 23 индикаторам — наличие военных конфликтов, количество жертв, отношения с соседними государствами, наличие оружия, возможность террористических актов и тому подобное.

Худшие показатели в течение 2020 года оказались в Буркина-Фасо (страна в Западной Африке) и в Беларуси. За год Беларусь потеряла в рейтинге 19 позиций. По словам экспертов, это стало следствием массовых протестов против власти.

В регионе наименее миролюбивой оказалась Россия — ей досталось 154 место из 163.

Самой миролюбивой страной еще с 2008 года остается Исландия, а наименее миролюбивой — Афганистан.

Индекс миролюбия — это индекс, разработанный социологами и экономистами, характеризующий уровень безопасности проживания в странах.

Источник: Global Peace Index