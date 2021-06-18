17 июня во время футбольную мачта Украина-Северная Македония украинские болельщики исполнили популярную футбольную кричалку о президенте России Путин х*ло. В России требуют наказать их и больше не пускать на матчи.

Во втором туре Евро-2020 сборная Украины встретилась со сборной Северной Македонии в Румынии. Матч закончился победой сине-желтых. Украинские болельщики активно поддерживали игроков и выполнили футбольный хит про Путина.

В России заявили, что такое поведение является оскорбительным для президента Владимира Путина. Ряд российских медиа опубликовали новости с заголовками вроде Украинские болельщики оскорбляли Путина.

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев призвал руководство УЕФА отреагировать на инцидент, наказать болельщиков и взыскать штраф с Украинской Ассоциации по футболу.

По его словам, кричалка Путин х*ло создана специально для провокации и ничего общего с футболом не имеет.

Матч Украина — Северная Македония

Матч Украина — Северная Македония закончился со счетом 2:1 в пользу сине-желтых. Авторами голов в ворота противников стали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Благодаря победе Украине удалось набрать три очка в турнирной таблице. Подробный обзор матча Украина — Северная Македония смотрите на Фактах ICTV.

Фото: УАФ