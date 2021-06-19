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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Хмельницкая АЭС сообщила об аварийной остановке блока

Хмельницкая АЭС сообщила об аварийной остановке блока

На Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка второго блока. Первый находится на капитальном ремонте.

Аварийная остановка не означает аварию, а лишь то, что корректно срабатывает автоматика и системы безопасности АЭС, объяснили на ХАЭС.

Также там заявили, что 18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. Из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок отключили от энергосети.

— По международной шкале INES событие предварительно классифицировано ниже шкалы/уровень 0 (существенно для безопасности), — подчеркнули в пресс-службе станции.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Согласно данным центра, реакторная установка переведена в режим горячей остановки.

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