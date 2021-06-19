Хмельницкая АЭС сообщила об аварийной остановке блока

На Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка второго блока. Первый находится на капитальном ремонте.

Аварийная остановка не означает аварию, а лишь то, что корректно срабатывает автоматика и системы безопасности АЭС, объяснили на ХАЭС.

Также там заявили, что 18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. Из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок отключили от энергосети.

— По международной шкале INES событие предварительно классифицировано ниже шкалы/уровень 0 (существенно для безопасности), — подчеркнули в пресс-службе станции.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Согласно данным центра, реакторная установка переведена в режим горячей остановки.

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Энергоатом подсоединил второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Благодаря этому Украина сможет отказаться от поставок электроэнергии из России.