20 июня в мире отмечают Международный день беженцев. Эта дата была установлена Организацией Объединенных Наций в честь всех беженцев.

В этот день принято устраивать мероприятия для чествования людей, которые по определенным причинам вынуждены покинуть свои родные страны, пропагандировать принятие в обществе и помощь.

Факты ICTV выяснили, откуда приезжают беженцы в Украину, сколько их есть, и с какими проблемами они здесь сталкиваются.

Прежде всего стоит указать, кто такие беженцы. Это люди, которые в силу своей расы, вероисповедания, гражданства, политических взглядов или принадлежности к определенной группировке вынуждены покинуть свою страну. Иначе на родине им может угрожать опасность, преследование и даже смерть.

Кто ищет убежища в Украине

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине проживает 2 225 беженцев, нуждающихся в дополнительной защите. 17% из них — это дети, а 24% — представительницы женского пола. Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Украине.

В общем к нам приезжают люди из более 60 стран — из Афганистана, Сирии, бывших стран СНГ, России, Сомали, Ирака, Ирана и других.

Среди беженцев в Украине непропорционально большое количество одиноких мужчин нетрудоспособного возраста. После начала вооруженного конфликта на Востоке Украины количество беженцев заметно уменьшилось, ведь многие из них незаконно въезжали через восточную границу.

В 2019 году количество новых заявителей выросло, но все равно осталось низким.

По данным БФ Право на защиту, за последнее время в Украине значительно увеличилась доля беженцев из Беларуси, ведь раньше это были единичные случаи. По состоянию на январь 2021 года, в Украине находились 26 беженцев из Беларуси.

Проблемы, с которыми сталкиваются беженцы

Новая страна, незнание языка, отсутствие связей и осуждение общества — это только вершина айсберга, с которым сталкиваются искатели убежища.

Официальное трудоустройство недоступно для беженцев. Из-за незнания языка, дискриминации и отсутствия документов они вынуждены работать на низкооплачиваемых работах.

Некоторые из них требуют особых условий — это лица с инвалидностью, одинокие матери, дети, которые вынуждены были расстаться с родными.

— Мне назначили сложную операцию для глаз. Врачи сказали, что задержка с операцией приведет к потере зрения. Все было готово благодаря УВКБ ООН и партнерам. УВКБ ООН были готовы оплатить расходы на операцию, и я даже уже был в больнице. Но вдруг в больнице сообщили, что у меня нет соответствующих миграционных документов. Они просто отменили операцию, — делится искатель защиты из Чада.

И все же существуют и положительные примеры интеграции беженцев в Украине. Благодаря организациям по защите прав такие лица получают соответствующий статус, проходят курсы украинского языка, находят жилье и даже создают собственный бизнес.

Так, в 2017 году УВКБ ООН начало программу грантов для самообеспечения беженцев. В рамках инициативы иностранцы получают финансовую поддержку и реализуют собственные предпринимательские идеи. Среди прочего, было основано небольшое фермерское хозяйство, швейная мастерская, бизнес в сфере фаст-фуда и услуг.