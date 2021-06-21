В результате проливных дождей в Черновицкой области подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковка, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.

Водой накрыло десятки домохозяйств.

Размытие подъездных путей к населенным пунктам сегодня, 21 июня, спасатели опровергли. Жертв и пострадавших в результате сильных ливней нет.

Но непогода частично повредила 30 км дорог местного значения и покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах.

В селе Окно бывшего Заставнивского района вода залила двор, погубив домашнюю птицу, размыла дороги и развалила дом.

— В результате дождей разлился поток в центре села и наделал беды. Воды людям было по окна. Полностью залило дороги, потопило кур, гусей, уток, огороды, колодцы — все. Нанесла ветвей и различного мусора под дом. Даже куски новой дороги снесло на улице. Рухнул дом. К счастью, людей там не было. Еще электроэнергии нет, — пишет издание Молодой буковинец.

Вместе с тем, в селе Верхние Шеровцы бывшего Заставнивского района в результате проливных дождей произошел сдвиг верхних слоев почвы, в результате чего обрушилось гаражное помещение.

Также днем ​​20 июня во Черновицком районе произошло подтопление 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

Как спасали Буковину от непогоды

Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области направило с Вижнитчині к подтопленным хозяйствам района специальный автомобиль-амфибию.

В ОГА отметили, что вездеход, который может передвигаться по воде, спасать людей из подтопленных мест.

Работы по ликвидации последствий непогоды, в частности, по откачке воды продолжаются. Также подсчитывают количество пострадавших домохозяйств.

По состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах.

Сейчас частично остается без электроснабжения село Окно.

Между тем оккупированную Ялту продолжает затапливать, улицы города превращаются в настоящие реки. Поэтому в города объявили режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения.

Фото: Черновицкая ОГА, Молодой буковинец