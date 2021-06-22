Погода в Украине 23 июня будет жаркой. Но дожди и грозы ожидаются в некоторых западных и южных областях.

В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +31-34° днем ​​и до +18-20° ночью. Осадки прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В то же время в южных регионах температура днем ​​составит от +27° до +30°, а ночью — до +21°. Дожди с грозами ожидаются в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В восточных регионах столбики термометров будут показывать до +35° днем, а минимальная температура ночью опустится до +21°. Небо днем ​​будет ясным, без осадков.

В центральных и северных областях Украины, согласно прогнозам синоптиков, температура днем ​​составит до +35°, а ночью опустится до +19-21°.

В Киеве 23 июня синоптики прогнозируют жаркую и солнечную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до +35°, ночью +19-21°.

В отличие от жаркого июня, погода в Украине в июле будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +27-29°.

Кроме того, во второй летний месяц может выпасть 45-50 мм дождя, что не характерно для этого периода.