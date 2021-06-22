Черное море никогда не должно быть “российским озером” — Данилов

Черное море никогда не было и не должно быть “российским озером”, как бы этого не хотелось нашему соседу-агрессору. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время торжественного приема по случаю прибытия британского эсминца HMS Defender в порт Одессы.

В частности, во время мероприятия капитан эсминца Винс Оуэн вручил Данилову исторический принт первой в мире британской карты Черного моря.

— Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть так называемым русским озером, — добавил секретарь СНБО.

Данилов о украинско-британских отношениях

Секретарь СНБО встретился с первым морским лордом Тони Радакином, первым заместителем Министра обороны Великобритании Джереми Квин и британским послом в Украине Мелиндой Симмонс.

— Приятно вспомнить, что именно при прямой военно-политической поддержки Великобритании Украина в 2020 году получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, — отметил Данилов.

По его словам, Великобритания хороший друг и партнер Украины, неизменно поддерживающий наши евроатлантические стремления, территориальную целостность и независимость.

Украина и Великобритания подписали соглашение

Также во время мероприятия Минобороны Великобритании и Украины вместе с судостроительным предприятием Rosyth Royal Dockyard Limited подписали Меморандум по развитию возможностей Военно-морских сил ВСУ.

— Убежден, что этот шаг станет определяющим для начала углубленного военно-технического сотрудничества между нашими странами, — отметил секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве со странами-членами НАТО.

Источник: Алексей Данилов

Фото: СНБО