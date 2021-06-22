23 июня в течение дня в большинстве областей страны ожидается температура воздуха +30-35°.

Жара переместилась в Украину из Западной Европы.

На Юге и Западе Украины возможны локальные дожди с грозами.

– Однако в целом в Украине осадков не ожидается, потому что горячий воздух хорошо подсушит атмосферную влагу, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, при такой синоптической ситуации в Украине возможны пылевые бури.

– Если раньше они имели больше всего шансов на Юге и Востоке Украины, то теперь подбираются уже и севернее. Например, 16 апреля 2020 года пылевая буря наблюдалась даже в Киеве, – напоминает синоптик.

В столице 23-го июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32-34°.

Жара продлится до конца недели. Уже в воскресенье, 27 мая, столбики термометров опустятся до +27-29°.

Источник: Наталья Диденко