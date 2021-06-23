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Факты / Украина
Дарина Реготун |

Годовщина единственного визита Папы Римского: как Иоанн Павел II открыл Украину миру

Годовщина единственного визита Папы Римского: как Иоанн Павел II открыл Украину миру

23 июня 2001 года по приглашению тогдашнего Президента Леонида Кучмы в Украину прилетел Иоанн Павел II.

Этого визита очень ждали в Украине и боялись в Москве. Ведь Папу Римского, поляка Кароля Войтилу, который внес огромный вклад в крах коммунизма, там недолюбливали.

— Значимость данного события вышла далеко за пределы Украины и имеет действительно планетарное измерение. Единственной основой, которая может объединить страны и народы, является мораль и духовность, — говорил экс-президент Леонид Кучма.

Подготовка к пятидневному государственному визиту понтифика продолжалась в Украине несколько месяцев. Самым большим вызовом была организация встреч Папы с сотнями тысяч паломников.

Не менее важно предоставить защиту понтифику. Потому что за двадцать лет до того турецкий националист Али Агджа стрелял в него прямо на площади Святого Петра.

Тогда даже выдвигали версии, что за террористом стоял советский КГБ. Но доказать удалось только связь с болгарскими спецслужбами.

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После того случая передвигался Иоанн Павел II во время поездок только в бронированном папамобиле.

В Украине же понтифик приехал, чтобы увидеться с паломниками и попросить заступничества для будущего нашего государства. К тому же, говорили, что он имел украинские корни по материнской линии.

Папа Римский посетил Киев и Львов. Он встретился с миллионами украинских паломников и произнес проповеди на украинском. Также понтифик упомянул о голодоморе, сталинских репрессиях и Бабьем Яре.

— Я не прибыл сюда с намерениями прозелитизма, а для того, чтобы свидетельствовать Христа вместе со всеми христианами, — говорил Папа Римский во время визита в Украину.

По мнению участников тех событий, понтифик покинул Украину чрезвычайно доволен. Его было за что благодарить. Прежде всего за поддержку европейского выбора Украины.

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После Леонида Кучмы ни одному из украинских лидеров не удалось договориться о новом визите Папы Римского в нашу страну.

20 лет назад это уникальное историческое событие стало одним из самых мощных сигналов миру — Украина состоялась и полностью отошла от советско-российских парадигм. На нас уже не смотрели, как на сателлита Москвы.

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