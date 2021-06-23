23 июня 2001 года по приглашению тогдашнего Президента Леонида Кучмы в Украину прилетел Иоанн Павел II.

Этого визита очень ждали в Украине и боялись в Москве. Ведь Папу Римского, поляка Кароля Войтилу, который внес огромный вклад в крах коммунизма, там недолюбливали.

— Значимость данного события вышла далеко за пределы Украины и имеет действительно планетарное измерение. Единственной основой, которая может объединить страны и народы, является мораль и духовность, — говорил экс-президент Леонид Кучма.

Подготовка к пятидневному государственному визиту понтифика продолжалась в Украине несколько месяцев. Самым большим вызовом была организация встреч Папы с сотнями тысяч паломников.

Не менее важно предоставить защиту понтифику. Потому что за двадцать лет до того турецкий националист Али Агджа стрелял в него прямо на площади Святого Петра.

Тогда даже выдвигали версии, что за террористом стоял советский КГБ. Но доказать удалось только связь с болгарскими спецслужбами.

После того случая передвигался Иоанн Павел II во время поездок только в бронированном папамобиле.

В Украине же понтифик приехал, чтобы увидеться с паломниками и попросить заступничества для будущего нашего государства. К тому же, говорили, что он имел украинские корни по материнской линии.

Папа Римский посетил Киев и Львов. Он встретился с миллионами украинских паломников и произнес проповеди на украинском. Также понтифик упомянул о голодоморе, сталинских репрессиях и Бабьем Яре.

— Я не прибыл сюда с намерениями прозелитизма, а для того, чтобы свидетельствовать Христа вместе со всеми христианами, — говорил Папа Римский во время визита в Украину.

По мнению участников тех событий, понтифик покинул Украину чрезвычайно доволен. Его было за что благодарить. Прежде всего за поддержку европейского выбора Украины.

После Леонида Кучмы ни одному из украинских лидеров не удалось договориться о новом визите Папы Римского в нашу страну.

20 лет назад это уникальное историческое событие стало одним из самых мощных сигналов миру — Украина состоялась и полностью отошла от советско-российских парадигм. На нас уже не смотрели, как на сателлита Москвы.