Причиной песчаной бури в Киеве стало выдувание в южных районах России значительного количества почвы и перемещение воздушных масс на территорию Украины.

Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра. Также на ухудшение метеорологической видимости повлияло и усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве.

Это привело к выдуванию с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также к повышению влажности воздуха, что способствует ухудшению горизонтальной видимости.

Но в ГСЧС успокоили, что песчаные бури не представляют угрозы жизни и здоровью граждан. Согласно прогнозам синоптиков, ситуация в столице улучшится к середине ночи. Хотя остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

22 июня Киев накрыла песчаная буря. Поэтому левый берег столицы настолько сильно заволокло пылевой завесой и смогом, что из окон высотных этажей не было видно даже правого берега.