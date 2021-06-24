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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Жара до +35 и дожди с грозами: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

Жара до +35 и дожди с грозами: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

В выходные, 26 и 27 июня, погода в Украине будет жаркой, но в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

В частности, в субботу, 26 июня, осадки и грозу синоптики прогнозируют в западных, центральных и южных областях. В целом столбики термометров днем ​​будут показывать от +26°С до +35°С. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +16°С-21°С.

Особенно жарко 26 июня будет в восточных и южных областях. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров здесь будут показывать от +33°С до +35°С.

Погода на выходные в Украине (26 июня 2021-27 июня 2021)

Не будет отступать летняя жара и в воскресенье, 27 июня. Однако насладиться солнечной погодой помешают дожди с грозами, которые ожидаются на всей территории страны.

В то же время столбики термометров днем ​​будут показывать от +25°С до +33°С. Ночью минимальная температура опустится до +18-20°С. Теплее всего будет в восточных и южных областях, где ожидается от +30°С до +33°С.

Погода на выходные в Украине (26 июня 2021-27 июня 2021)

В целом погода в Украине летом будет жаркой. Поэтому температура воздуха в июле-августе может достигать +40°С.

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