Погода в Украине 25 июня снова будет жаркой. Температура воздуха составит +30-36°. На крайнем Юге местами будет несколько прохладнее – +27-30°.

В южной части страны и на Западе возможны локальные кратковременные осадки.

Однако уже поздно вечером в западных областях могут пройти дожди с грозами из-за поступления атмосферного фронта из Европы.

В Киеве 25 июня осадков ожидать не стоит. Столбики термометров поднимутся до +32-35°. Ветер – умеренный юго-восточный.

На выходных холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и грозы. В западных областях жара немного спадет 26 июня, на Севере – 27 июня.

28 июня свежая воздушная масса начнет перемещаться на Восток. В этот день в Украине будет +25-29°, местами в восточных областях – +28-31°.

23 июня на Закарпатье зафиксировали самую высокую в области температуру за последние 130 лет – +39,8°.

Аномальная жара в этот день была и в столице. Там столбики термометров подскочили до +33,7°, побив рекорд 1946 года.

Источник: Наталья Диденко