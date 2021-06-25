С 1 июля Государственная налоговая служба и Государственная служба по вопросам труда начнут инспекции для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

Мероприятия проводят согласно Национальному плану совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

Проверка происходит поэтапно.

Уже идет информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда. Также проходит инспекционная кампания среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Во время первого этапа, который длился шесть месяцев текущего года, инспекторы труда проинформировали более 62 тыс. работодателей и их сотрудников о преимуществах официального трудоустройства, в частности в сферах торговли были проинформированы 36 тыс. человек, сельского хозяйства — 6 тыс. человек, транспорта — 5 тыс., сфере общественного питания — 3 тыс.

С 1 июля начинается второй этап кампании.

В Минэкономики подчеркнули, что теперь в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

Согласно ст. 265 Кодекса законов о труде Украины, штраф за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат (60 тыс. грн).

Повторное нарушение в течение двух лет обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат за каждого работника (180 тыс. грн).

Источник: Министерство экономики Украины