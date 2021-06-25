Укрзализныця назначила дополнительные поезда на три выходных дня.

Ввиду возросшей популярности поездов в направлении украинских морских курортов, ведомство отправит еще больше составов в Одессу и Херсон.

Также определены рейсы из Киева в Ковель, Ужгород, Черновцы и наоборот.

Cписок дополнительных поездов на праздничные выходные

Поезд № 197/198 Киев-Ковель отправится из Киева и из Ковеля 26 июня.

Поезд № 207/208 Ужгород-Киев отправится из Ужгорода 26 июня. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев-Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня.

Рейс № 235/236 Киев-Ужгород поедет из Киева 25 и 27 июня, а из Ужгорода 26 и 28 июня.

Рейс № 249/250 Киев-Черновцы готовится из Киева 25 и 29 июня. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) — 24 и 28 июня.

Жителям востока Украины, а особенно жителям Константиновки, в Укрзализныце упростили путь к Азовскому морю.

В праздничные дни рейс № 124/123 Киев-Константиновка будет отправлен из столицы 25 и 27 июня, а обратно из Константиновки — 26 и 28 июня.

Cписок дополнительных поездов к морским курортам

Рейс № 767/768 Киев-Херсон будет готов к выезду из Киева 25 и 27 июня. Обратно из Херсона — 27 и 28 июня.

№ 223/224 Киев-Одесса отправится из Киева и из Одессы 28 июня.

Поезд № 203/204 Киев-Одесса назначен на 29 июня. № 222/221 Одесса-Киев отправится из Одессы 25 июня, из Киева — 29 июня.

С 24 июня по Донецкой области начал курсировать поезд №826 Днепр-Авдеевка.

Поезд №826 Днепр-Авдеевка отправляется в 09.56 и прибывает в Авдеевку в 14.23.

В обратном направлении поезд №825 Авдеевка-Днепр приезжает в 15.19.

К Днепру возвращается в 19.43. Поезд курсирует через 23 станции, в частности Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино.

На днях Укрзализныця назначила новый дневной скоростной поезд Интерсити №761 / 762 Киев-Одесса. Поезд начнет курсировать с 26 июня 2021.

Источник: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця