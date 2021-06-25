Все 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде, снова работают на своих местах.

Таможенников отстранили от работы в начале апреля 2021 года по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Во время проверок в их действиях нарушений не обнаружили, поэтому служащие вернулись на места.

В начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранены от работы.

Наибольшее количество, а именно 46 человек, — сотрудники Галицкой таможни.

В частности, работники таможенного поста Яворов — 30 человек, МП Мостиска — 14 и по одному служащему в МП Смильница и Рава-Русская подверглись проверке СНБО.

— В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности, — говорится в ответе Государственной таможенной службы Украины на информационный запрос изданию Zaxid.net.

В то же время, в таможенной службе отметили, что в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжаются.