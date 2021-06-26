Погода в Украине 27 июня будет дождливой.

Ночью на Правобережье, днем ​​в большинстве областей, в воскресенье, 27 июня, в Украине, кроме западных областей, пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем ​​в отдельных районах прогнозируют значительные дожди, град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, в восточной части — юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью — 16-21 °, в западных областях — 12-17 °, днем ​​- 24-29 °, а на востоке страны — до 32 °.

В Киеве в воскресенье температура начнет немного падать, будет переменно облачная погода.

Ночью 27-28 июня местами ожидается умеренный кратковременный дождь, днем ​​значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью — 18-20 °, днем ​​- 26-28 °.

ГСЧС сообщает о желтом уровне опасности и предупреждает о повышении уровня воды на 0,3-1,3 м в реках Карпатского региона.

— В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков, — заявляет пресс-служба ГСЧС.

В отличие от жаркого июня, погода в Украине в июле будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +27-29°.

Кроме того, во второй летний месяц может выпасть 45-50 мм дождя, что не характерно для этого периода.