Средняя цена бензина А-92 в Украине за предпоследнюю неделю июня выросла на 24 коп/л и составляет 28,72 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 37 коп/л — до 29,68 грн/л. А дизельное топливо прибавило в цене 44 коп/л (до 28,17 грн/л).

— Авиас, ANP, Укрнафта подняли цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр. Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28 грн/л. На станциях Укрнафты цены на А-92 выросли до 28 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 29 и 28 грн/л, — передает консалтинговая группа А-95 со ссылкой на отчетные данные.

На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 коп/л, до 29,23 грн/л.

Shell опустил цену бензина А-92 на 30 коп/л, до 29,99 грн, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп/л).

В сети UPG А-92 подорожал на 20 коп/л, до 29,10 грн/л, А-95 — на 30 коп/л, до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 коп/л до 26 , 70 грн/л.

Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, Параллель, Автотранс, Укр-Петроль, Рур групп, УГД, BVS.

Министерство экономики Украины уже обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн за литр и дизтоплива — 22,23 грн/л, из которых вычитается предельная цена реализации топлива на АЗС на последнюю декаду июня.

Поэтому с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на обычный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн / литр.

На обычное дизтопливо — 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин выросла на 0,02 грн / литр, на ДТ — на 0,14 грн/л.

В начале июня Кабмин изменил формулу расчета средней цены топлива в Украине.

В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $ 27/т, или плюс 66 коп/л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп/л (с НДС) — до ДТ.

Источник: Еnkorr