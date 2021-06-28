Один из самых молодых украинских праздников, День Конституции 2021 украинцы отмечают в понедельник, 28 июня.

Основной закон Украины приняли относительно недавно, 25 лет назад. Документ закрепляет права и обязанности граждан, а также регламентирует все сферы жизни украинского общества.

По данным Министерства культуры и информационной политики, только 10% украинцев ознакомлены со статьями Конституции Украины.

В то же время день принятия Конституции, 28 июня 1996 года, является одним из самых важных в истории независимой Украины.

Ко Дню Конституции Украины 2021 Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько вы знакомы с историей создания Основного закона.

Промо-видео о Конституции Украины

Накануне праздника Дня Конституции Украины 2021 Минкульт снял промо-видео, посвященное 25-летию Основного закона.

В стихотворной форме украинцы рассказывают о базовых статьях Конституции.

В частности, упоминаются территориальная целостность Украины, права граждан на гимн, флаг, язык, безопасность и защиту.