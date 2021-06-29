Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о ситуации с выплатами задолженности за больничные и пообещала до июля ее погасить.

Она прокомментировала жалобу читательницы о том, что третий месяц власти в условиях пандемии не выплачиваею гражданам больничные.

— Это один из моих самых болезненных вопросов. Сейчас, слава Богу, уменьшились инфицирования, уменьшилось количество больничных заявлений. И мы можем все средства, которые поступают от единого социального взноса, направлять на погашение задолженности, — ответила Лазебная в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

Также Марина Лазебная добавила, что за прошедшую неделю министерство погасило задолженность на 300 млн.

— Это 10% от той задолженности, которая есть. 60 тыс. человек уже получили больничные. Это же, опять-таки, экономика, — сказала Лазебная.

По словам министра, за больничные задолжали 26 дней от начала. Однако от какого именно начала Лазебная не уточнила.

— Но еще на этой неделе мы перечислили из госбюджета 400 млн. И, опять же, все-таки погасим задолженность, — ответила министр на напоминание, что срок составляет не более двух недель.

По ее словам, за этот период в условиях не такого массового заболевания, министерство максимально погасит задолженность.

— Я так ориентируюсь, что на 25% мы его до июля погасим, — заявила Марина Лазебная.

В течение лета в Украине действует переходный период, во время которого пациентам оформляют бумажный и электронный больничный лист. Однако все медицинские учреждения должны запустить цифровой больничный с 1 сентября.

Джерело: Радио Свобода

Фото: Министерство социальной политики Украины