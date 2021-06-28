В понедельник, 28 июня, в Украине отмечают государственный праздник — День Конституции. В этот день в стране установлен государственный выходной.

В этом году Основному закону Украины исполняется 25 лет.

Конституция Украины закрепляет ключевые правовые основы независимой Украины, устанавливает государственное устройство, порядок и принципы функционирования органов власти. Принятие Конституции стало важным событием для идентификации Украины на международной арене.

По случаю этого дня Факты ICTV подготовили подборку малоизвестных, но интересных фактов о Конституции Украины.

Конституция Украины — 10 малоизвестных фактов

Отцом Конституции Украины считается один из ее авторов — народный депутат Михаил Сирота .

. Процесс написания Конституции длился шесть лет — с 1990-го до 1996 года, однако активный период занял три месяца.

— с 1990-го до 1996 года, однако активный период занял три месяца. За шесть лет было предложено 15 вариантов Основного документа.

Основного документа. Единственный праздник, закрепленный в Конституции, это День Конституции.

Верховная Рада проводила заседание по принятию Конституции целые сутки , потом его назвали конституционной ночью. Решение поддержало 315 народных депутатов .

, потом его назвали конституционной ночью. Решение поддержало . Международное сообщество назвало Конституцию Украины одной из самых демократических в мире.

в мире. Украина приняла Конституцию на пятом году независимости.

независимости. Украина провозгласила Основной документ последней из всех стран СССР .

. Первыми словами после принятия Конституции стала фраза Есть Конституция , которую произнес тогдашний спикер парламента Александр Мороз.

, которую произнес тогдашний спикер парламента Александр Мороз. Самыми проблемными вопросами при подготовке Конституции были — русский язык, статус Крыма и распределение полномочий между ветвями власти. Согласно одному из предложений, Крым бы мог быть 25-й областью.

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