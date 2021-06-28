Кулеба поручил проверить информацию о гибели украинского моряка на судне вблизи Шри-Ланки

На судне, которое 25 июня загорелось в Индийском океане вблизи Шри-Ланки, погиб 20-летний украинский моряк Богдан Ковтуненко.

Контейнеровоз под флагом Либерии следовал из Шри-Ланки в Сингапур, но в машинном отделении произошел пожар.

Сейчас вся команда находится на борту аварийного судна, пока находится на буксире.

— В машинном отделении погиб молодой моряк из Одессы, — сообщил морской юрист Николай Гольбин,

Знакомая погибшего моряка Марина Ананская в социальных сетях также сообщила о гибели Богдана.

— Добрый, улыбчивый, настойчивый, всегда уверенно идет к своей цели. Ему было 20 лет. Это был его второй рейс, из которого он уже не вернется, — написала она.

Отметим, что позже ее сообщено было удалено.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить информацию о возгорании MSC MESSINA.

.@DmytroKuleba доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021

— Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины, — написал спикер МИД Украины Олег Николенко на странице в Twitter.

Известно, что судно MSC MESSINA прибыло в Коломбо 22 июня, а получилось 23 июня в 15:45.

Было выгружено 2 тыс. Контейнеров в порту Коломбо и перевезено 38 контейнеров для разгрузки в Сингапуре. На борту MSC MESSINA находилось 28 членов экипажа.

Контейнеровоз MSC MESSINA (IMO: 9074042) построен 26 лет назад, в 1995 году. Он плавает под флагом Либерии. Его грузоподъемность составляет 4743 TEU, а текущая осадка — 8,6 м, общая длина (LOA) составляет 299,95 м, а ширина — 37,1 м.

По данным портала “Seafarers Journal”, в районе Шри-Ланки загорелось судно под названием MSС MESSINA, на борту которого находились моряки из Одессы.

“В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне”, — сообщает издание.

Происшествие произошло 25 июня, с того момента экипаж находится без связи.