Наблюдательный совет АО Укрпочта продлил контракт с генеральным директором Игорем Смелянским до 30 июня 2023 года.

Его кандидатуру единогласно поддержали все члены наблюдательного совета, в том числе и представители акционера Укрпочты – Министерства инфраструктуры Украины.

По словам председателя наблюдательного совета Укрпочты Беноита Плески, трудовой договор действующего гендиректора продлили, потому что предприятие сейчас находится на критически важном этапе своего существования и стабильность компании является первоочередным условием для достижения этих амбициозных целей.

В ближайшее время, говорит он, Укрпочта станет полноправным игроком на банковском рынке и привлечет масштабные инвестиции в 100 млн евро от международных финансовых учреждений на развитие инфраструктурных проектов – 1 850 авто для передвижных отделений и семь сортировочных центров.

По убеждению Игоря Смелянского, за пять лет руководства ему удалось собрать в Укрпочте сильную команду управленцев и начать под их руководством ряд реформ.

Уже осенью он обещает презентовать стратегию предприятия на 2022-2026 годы. В ее основу будет положено открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные населенные пункты.

В Укрпочте отмечают, что за пять лет работы Игоря Смелянского на должности генерального директора предприятие существенно обновило автопарк, улучшило качество сервиса, запустило новые коммерческие почтовые продукты.

2020 год Укрпочта закончила с прибылью в 165 млн грн, половину из которых перечислила в государственный бюджет как дивиденды и уплатила 3 млрд грн налогов и сборов.

Источник: Укрпочта

Фото: Игорь Смелянский