Состояние здоровья — тяжелое: на Донбассе ранили украинского военного

В результате обстрела боевиками населенного пункта Новотошковское один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

Ему оперативно оказали помощь и эвакуировали в больницу. Сейчас состояние здоровья раненого украинского защитника тяжелое.

В целом за прошедшие сутки боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Кроме Новотошковского, враг открывал огонь вблизи Водяного, что на Приазовье, из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

По состоянию на утро 29 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. В частности, возле Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

26 июня боевики смертельно ранили украинского военного. Им оказался старший солдат и старший водитель мотопехотной роты Андрей Гонар. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: ООС

Фото: ООС