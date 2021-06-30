Популярный российский футбольный комментатор и журналист Василий Уткин поздравил сборную Украины с победой над Швецией на Евро-2020.

Россиянин похвалил украинцев за удачную игру и подчеркнул, что будет очень рад, если сине-желтые победят в матче с Англией.

— Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время менее 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты … Как же я мог забыть … Слава Украине!

Василий Уткин также становился на защиту украинской сборной, когда в России появился шквал возмущения из-за новой формы с надписью Слава Украине.

Тогда комментатор отметил, что ни одна страна-участница Чемпионата Европы не признала Крым российским. Уткин также назвал унизительным презентацию формы России, где флаг страны на рукаве был изображен в перевернутом виде.

Итоги матча Украина — Швеция

29 июня в Шотландии состоялся матч Украина — Швеция в рамках 1/8 Евро-2020. Украинцы обыграли соперников со счетом 2:1.

Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Победа в матче помогла Украине впервые в истории выйти в 1/4 Чемпионата Европы.

Подробный обзор матча Украина — Швеция смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Василий Уткин

Фото: Василий Уткин