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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В четырех областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

пожежа в лісі

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в нескольких областях. В течение 30 июня пожарная опасность будет наблюдаться в Луганской, Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Это значит, что есть высокая вероятность возникновения пожаров — сухая растительность может загореться даже из-за одной искры, а огонь быстро распространится на большие территории.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными в пожароопасный период — ответственно вести себя во время пребывания на природе, соблюдать правила пожарной безопасности и в случае возгорания сразу сообщать экстренные службы.

По данным ГСЧС, только в течение 29 июня в Украине произошло 45 пожаров, в результате которых огонь охватил 10 га территории. В период высокого уровня пожарной опасности запрещается:

  • разводить открытый огонь в полях и у лесных полос, вблизи жилых домов;
  • оставлять костер без присмотра;
  • сжигать траву или мусор;
  • разводить огонь во время сильного ветра;
  • бросать окурки или спички на сухую растительность;
  • оставлять в лесу тряпки, пропитанные горючими веществами и тому подобное.

За нарушение правил пожарной безопасности можно получить штраф. Для граждан сумма денежного взыскания составит от 1,7 до 3,4 тыс. грн, для должностных лиц — от 3,4 до 5 тыс. грн.

Источник: ГСЧС

Фото: УНИАН

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