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Факты / Украина
Маліновська Ангеліна |

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента — пошаговая инструкция

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента — пошаговая инструкция

1 июля в Украине стартовала вступительная кампания 2021, первый этап которой — регистрация электронного кабинета абитуриента. На регистрацию в системе поступающим выделили две недели.

С 14 июля учебные заведения начнут прием заявлений. Процесс будет длится до 16 июля для поступающих по результатам творческих конкурсов, собеседований или вступительных экзаменов, и до 23 июля — для тех, кто подает документы на основе ВНО.

В этом году также можно использовать сертификаты 2018-2020 годов. Всего абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет, и до 30 — на контракт.

Факты ICTV подготовили инструкцию, как зарегистрироваться в электронном кабинете поступающего для подачи заявлений.

Электронный кабинет поступающего 2021 — как пройти регистрацию

Шаг 1.

Первое, что нужно, это зайти на сайт по этой ссылке. Там вам откроется вот такое окно. Есть три варианта, выбираем нужный:

  • Поступление с сертификатом ВНО для абитуриентов, которые регистрируются по документу о ПОВО и сертификатом ВНО.
  • Поступление с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ — для тех, кто регистрируется с дипломом бакалавра, специалиста и магистра.
  • Поступление с сертификатом ВНО для лиц, желающих поступить на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра или профессионального младшего специалиста.

електронний кабінет вступника

Шаг 2.

В специальной форме указать следующие данные:

  • действующий адрес электронной почты абитуриента;
  • номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
  • серия и номер аттестата о полном среднем образовании;
  • средний балл приложения к аттестату по 12-балльной шкале.

После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. Для входа в личный кабинет абитуриента используйте свои логин и пароль. В случае, если не получается войти в свой кабинет, а загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера.

Електронний кабінет вступника 2021

Шаг 3.

После успешного входа в электронный кабинет поступающий сможет ознакомиться с конкурсными предложениями от ВУЗов, а также добавить свои личные данные:

  • номер телефона;
  • цветное фото 3х4;
  • сканкопию приложения к аттестату;
  • документы, предоставляющие льготы.

Электронный кабинет поступающего 2021 — как пройти регистрацию

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