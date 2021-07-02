Сотрудники, которые работают за компьютерами и вычислительными машинами, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск до четырех дней.

— Согласно п. 58 подраздела Другие виды производств раздела XXII Общие профессии по всем отраслям хозяйства Список, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11 97 г.. №1290 (с изменениями), сотрудники, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до четырех календарных дней, — говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Это положение распространяется на всех, кто в своей работе использует персональный компьютер, независимо от должности и вида монитора.

Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый вид труда устанавливается коллективным или трудовым договором, в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

Для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за особый вид труда не требуется проведения аттестации рабочих мест по его условиям.

В ведомстве указали, что дополнительный отпуск могут предоставить пропорционально фактически отработанному времени. То есть зачисляются только те дни, когда работник фактически работал за компьютером не менее половины рабочего дня.

— Утвержденные рекомендаций и формы учета рабочего времени по работе за компьютером не определено, поэтому работодатели этот вопрос решают по своему усмотрению, например, посредством проведения хронометража рабочего времени каждого работника, имеет право на такой отпуск, — подытожили в ведомстве.

Для расчета отпуска необходимо вести учет времени, отработанного за компьютером.

Источник: Гоструда