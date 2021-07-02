Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Украина не должна страдать из-за запуска Северного потока-2 — Маас

хайко маас візит в україну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Украина не должна быть пострадавшей стороной из-за запуска Северного потока-2.

Он отметил, что Германия делает все возможное, чтобы Украина не понесла убытки от введения в эксплуатацию российского газопровода.

— Мы еще раз отмечаем, что были посредниками в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита, — отметил Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Маас сообщил, что знает о критическом отношении Варшавы к Северному потоку-2 и провел открытый разговор на эту тему с польским коллегой, добавив, что по этому поводу Германия ведет переговоры с США, а также с Украиной.

По словам министра, если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в ЕС.

— Приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе. Мы не считаем, что это правильная стратегия, — указал министр.

23 июня Хайко Маас говорил об Украине и с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка