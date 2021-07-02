Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Украина не должна быть пострадавшей стороной из-за запуска Северного потока-2.

Он отметил, что Германия делает все возможное, чтобы Украина не понесла убытки от введения в эксплуатацию российского газопровода.

— Мы еще раз отмечаем, что были посредниками в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита, — отметил Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Маас сообщил, что знает о критическом отношении Варшавы к Северному потоку-2 и провел открытый разговор на эту тему с польским коллегой, добавив, что по этому поводу Германия ведет переговоры с США, а также с Украиной.

По словам министра, если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в ЕС.

— Приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе. Мы не считаем, что это правильная стратегия, — указал министр.

23 июня Хайко Маас говорил об Украине и с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.