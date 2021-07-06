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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Некачественная техника для ВСУ: суд арестовал одного из фигурантов с правом внесения залога

військова техніка

Печерский суд избрал меру пресечения одному из четырех подозреваемых по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

Одного из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны отправили под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в размере около 475 млн грн.

В целом всех четырех должностных лиц следователи подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах. Такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн грн.

В мае этого года СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении комплектующих к оружию. Экс-заместитель гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы присваивал и продавал оптические прицелы.

Источник: ГБР

Фото: Depositphotos

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