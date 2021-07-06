В Одесской области, на пляжах в Центральном и Солнечном районах поселка Затока, морская вода не соответствует санитарным нормам.

С 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды, а именно, 93 пробы для выяснения санитарно-микробиологических показателей и 13 — санитарно-химических.

По результатам исследований, два образца не соответствуют санитарным нормам.

Морская вода у пляжей в Центральном и Солнечном районе поселка Затока оказалась загрязненной.

Информацию о пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти, местного самоуправления и управление Главное управление Госпродспоживслужбы в Одесской области.

— Из них санитарно-микробиологические показатели двух проб морской воды не отвечали гигиеническим требованиям. Это пляжи в рекреационных зонах поселка Затока — районы Центральный и Солнечный, — сообщили в пресс-службе областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Жители поселка сообщили, что морская вода приобрела неестественный оливково-зеленый оттенок. Особенно грязной оказалась вода у берега, в акваториях пляжей, где есть волнорезы.

На Приазовье уже вторую неделю сохраняется стабильно жаркая погода. Поэтому многие люди стали проводить время на побережье.