Сторонников ПЦУ в Украине стало больше на 10% за год — соцопрос

В Украине 58% православных относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС) 25-28 июня.

По данным соцопроса, подавляющее большинство украинцев (73%) считают себя православными, 9% отнесли себя к греко-католикам, 7% являются атеистами.

Среди тех, кто называет себя православными, большинство (58%) посещают храмы ПЦУ. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%.

К Украинской православной церкви (Московского патриархата) (УПЦ (МП) склонились 25% (в июне 2020 году их было 21,5%).

12% таких респондентов не стали конкретизировать Патриархат. В прошлом году таких было больше — 23%.

К ПЦУ положительно относятся 52% украинцев, нейтрально — 34%, отрицательно — 9%.

По сравнению с июнем 2020 года о ПЦУ больше отозвались положительно. Показатель вырос на 10% — до 52% в июне 2021 года.

В УПЦ (МП) хорошо относятся 24% населения, нейтрально — 37%, а отрицательно — 35%.

К Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) положительно относятся 36% украинцев, нейтрально — 50%, отрицательно — 7%.

Тех, кто положительно отозвался о предстоятеле ПЦУ Епифании, стало больше на 11%. Нейтрально отнеслись к нему 38% опрошенных, отрицательно — 6%.

К предстоятелю УПЦ МП Онуфрию положительно относятся 20% украинцев, а к главе УГКЦ Святославу Шевчуку — 31%.

Большинство украинцев (57%) положительно относятся к визиту Константинопольского Патриарха Варфоломея в Украину, 32,5% — нейтрально, 6% — отрицательно.

41% респондентов считают, что протесты сторонников УПЦ МП — это попытка сил дестабилизировать ситуацию в стране.

Среди сторонников УПЦ МП 42% считают это протестами против гонений, а 16% — дестабилизацией (другие не определились со своими взглядами).

Исследование проводилось на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Исследователи опросили 1003 респондентов из всех регионов Украины, кроме АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.