“Суд” в оккупированном Крыму продлил арест журналисту Есипенко

Так называемый суд в оккупированном Крыму оставил украинского журналиста, корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко в СИЗО еще на полгода.

Его обвиняют в якобы незаконном изготовлении огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 УК РФ) и сборе информации в интересах спецслужб Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на решение так называемого суда и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма.

Также она обратилась к международным организациям с просьбой делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав журналиста.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество вместе с Украиной требовать от России освободить Владислава Есипенко, отметив, что атаки России на свободу медиа и права человека должны быть прекращены.

Источник: Людмила Денисова