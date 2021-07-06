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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

“Суд” в оккупированном Крыму продлил арест журналисту Есипенко

колючий дріт, колонія, в'язниця,засудження

Так называемый суд в оккупированном Крыму оставил украинского журналиста, корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко в СИЗО еще на полгода.

Его обвиняют в якобы незаконном изготовлении огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 УК РФ) и сборе информации в интересах спецслужб Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на решение так называемого суда и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма.

Также она обратилась к международным организациям с просьбой делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав журналиста.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество вместе с Украиной требовать от России освободить Владислава Есипенко, отметив, что атаки России на свободу медиа и права человека должны быть прекращены.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Depositphotos

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