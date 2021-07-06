7 июля, в день Ивана Купала, на Юге, Востоке и в центре Украины пройдут грозовые дожди. Днем атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди с грозами в западных областях.

Ночью дожди вероятны лишь в южной части, восточных и центральных областях.

На Севере страны 7 июля дождей не предвидится.

– Температура воздуха набирает летние обороты: в среду ожидается +26-33°, на Юге будет на несколько градусов прохладнее – +24-28°, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ночью 7 июля предполагается +18+20°, днем – солнечно, жарко и +28-30°.

– В дальнейшем антициклон Kornelieke “вытеснит” дожди из Украины, поэтому жара усилится, – прогнозирует Наталья Диденко.

5 июля в Укргидрометцентре сообщили, что дневные температурные максимумы под влиянием антициклона Kornelieke составят +28-33°.

Источник: Наталья Диденко