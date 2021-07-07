Стало известно, почему произошел сбой в работе сайтов Офиса президента, СБУ и НАБУ

Специалисты Госспецсвязи установили причину остановки работы 6 июля ряда правительственных сайтов, в частности, и офиса президента Украины. Это было связано с хакерскими атаками.
В заявлении ведомства говорится об атаке типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающие доступность вебресурсов органов государственной власти.
Также вечером 6 июля была зафиксирована сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, повлекшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.
Отметим, что незадолго после того, как произошел сбой в работе правительственных сайтов, специалисты Госспецсвязи опровергали хакерскую атаку как причину неполадок.
Сбой в работе сайтов
Во вторник вечером внезапно перестали работать сайты офиса президента и НАБУ.
Уже через несколько минут аналогичные проблемы в работе пользователи обнаружили с сайтами СБУ, Службы внешней разведки и Государственной службы специальной связи и защиты.
При попытке загрузить страницы сайтов браузер выдавал сообщение Не удается получить доступ к сайту.