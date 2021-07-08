Новые станции на Сырецко-Печерской линии строят по графику — КП Киевский метрополитен

Строительство новых станций киевского метрополитена Мостицкая и Проспект Правды на Сырецко-Печерской линии идет по графику.

Сейчас строят на шести площадках: от будущей станции Мостицкая к будущей станции Проспект Правды работает тоннелепроходческий щит Галина.

— Подрядная организация АО Киевметрострой не обращалась к нам по поводу изменения сроков, предусмотренных договором, — заявил начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский.

Он добавил, что столица и КП Киевский метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ до конца 2021 года.

В КГГА подчеркнули, что финансирование проекта из бюджета проводится в предусмотренном объеме.

О строительстве метро на Троещину мэр Киева заявил, что этот процесс в настоящее время не представляется возможным, пока не будет запущен Подольско-Воскресенский мост.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен